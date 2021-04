L'Armenia nell'Olimpo della nazionali ancora imbattute

Sono quattro le nazionali che, dopo tre turni di gare valevoli per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, viaggiano a punteggio pieno avendo compiuto percorso netto: se Italia e Inghilterra era attese a questo exploit, anche se i "Leoni" di Southgate hanno incontrato sulla propria strada la temibile Polonia, piacevole sorpresa è stata la Danimarca che ha depotenziato avversarie sulla carta temibili come Austria e Israele, mentre sbalordisce che in questo ristretto novero si sia ritagliato uno spazio l'inattesa Armenia, che ricopre la 99esima posizione nel Ranking Fifa attuale.

Girone B

Con la Svezia ferma per il proprio turno di riposo, la Spagna ha saputo riguadagnare la prima posizione (ma ora con una gara in più) superando senza tentennamenti il Kosovo (3-1) che, dopo la buona crescita degli ultimi anni, sta un po' segnando il passo nel confronto con le altre nazionali del continente, tanto da ricoprire l'ultimo posto in un girone non irresistibile. Il Kosovo è rimasto solitario sul fondo anche per effetto del pareggio di Salonicco dove Grecia e Georgia in due minuti hanno fissato l'1-1 che allontana ulteriormente gli ellenici dalle zone della classifica che contano.

Classifica: Spagna 7 (3), Svezia 6 (2), Grecia 2 (2), Georgia 1 (3), Kosovo 0 (2).

Girone C

Non entusiasma neanche nell'ultimo match a disposizione ma, se quello che conta è il risultato, Roberto Mancini non può che essere felice dello 0-2 di Vilnius, su un campo ai limiti della decenza, che ha chiuso la prima fase delle qualificazioni Mondiali dell'Italia. Gli azzurri si sono lasciati alle spalle la Svizzera, ferma per il proprio turno di riposo, e non possono temere nulla da Irlanda del Nord e Bulgaria che a Belfast impattano senza reti conquistano i primi punti della propria campagna di qualificazione, punti che serviranno a poco nell'ottenere un visto d'imbarco per il Qatar.

Classifica: Italia 9 (3), Svizzera 6 (2), Irlanda del Nord 0 (2), Bulgaria 0 (3), Lituania 0 (2).

Girone D

In fuga con il minimo sforzo, è questo il felice destino dei "galletti transalpini". La rete di Griezmann basta a domare la Bosnia-Erzegovina per il successo che lancia la corsa francese ma il jackpot Deschamps lo vince senza giocare grazie all'esito della gara di Kiev dove l'Ucraina che ha saputo fermare fuori casa la stessa Francia si fa imporre il pari (1-1) dal Kazakistan, fallendo l'opportunità di creare un solco fra sè e la Finlandia, rimasta comodamente in poltrona a guardare.

Classifica: Francia 7 (3), Ucraina 3 (3), Finlandia 2 (2), Bosnia-Erzegovina 1 (2), Kazakistan 1 (2).

Girone F

La Danimarca non può rappresentare una sorpresa in assoluto perché la squadra di Hjulmand gioca un calcio evoluto, che in Europa ha spesso saputo far valere il proprio peso. Piuttosto a sorprendere è la facilità con cui la squadra scandinava sta trovando la via della rete rendendola certamente la squadra più prolifico di quest'avvio di competizione. Sono 14 le reti in tre partite, con le quattro rifilate a domicilio all'Austria che, sulla carta, avrebbe dovuto contendere ai vichingi il primo posto del girone. Semplici anche i successi di serata per Scozia (4-0 nel derby con le Far Oer) e Israele che deve però sfruttare l'inferiorità numerica della Moldavia per ribaltare l'iniziale vantaggio della nazionale carpatica e vincere largamente alla distanza (1-4).

Classifica: Danimarca 9, Scozia 5, Israele 4, Austria 4, Isole Far Oer 1, Moldavia 1.

Girone I

Vince nei minuti finali l'Inghilterra che fatica a domare una Polonia orfana di Lewandowski (rientrato prima al Bayern per un fastidio che ne ha consigliato il riposo, visto il fitto calendario che attenderà, da qui in avanti, l'esperto attaccante polacco); del "chiacchierato" difensore Maguire la rete che fissa il risolutivo 2-1 all'85' della sfida di Wembley. La Polonia è stata ora risucchiata nel gorgo delle pretendenti al secondo posto di cui fanno parte l'Ungheria, reduce dalla comoda vittoria ad Andorra (1-4) in cui il problema più grande è stato sbloccare la sfida (gol dello 0-1 arrivato solamente in pieno recupero di primo tempo), e l'Albania che a sua volta ha vinto secondo pronostico a San Marino senza però strappare un successo in goleada (0-2).

Classifica: Inghilterra 9, Ungheria 7, Albania 6, Polonia 4, Andorra 0, San Marino 0.

Girone J

Dolenti note in casa teutonica con il tonfo della Germania che rappresenta il risultato più inatteso della serata. La formazione di Loew cade meritatamente a Duisburg al cospetto della Macedonia del Nord degli "italiani" Pandev e Elmas, autori delle storiche reti che hanno consegnato alla nazionale balcanica il successo più ridondante (1-2) della propria recente storia. Con la Germania momentaneamente fuori dai giochi la testa della classifica va alla sensazione Armenia, che supera in rimonta la Romania nei minuti finali (3-2) tra l'altro senza aver potuto disporre di Mkhitaryan, il suo giocatore più rappresentativo, in questo trittico di gare a causa dell'infortunio che ha messo fuorigioco la stella armena con la casacca della Roma nella sfida di Europa League con lo Shakhtar Donetsk. Primi punti per l'Islanda che strappa nel Liechtenstein il primo sorriso (1-4) di una campagna di qualificazione cominciata con il piede sbagliato.

Classifica: Armenia 9, Macedonia del Nord 6, Germania 6, Romania 3, Islanda 3, Liechtenstein 0.

La classifica completa dopo la terza giornata di gare