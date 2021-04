Francavilla, Lazic raggiunge le 500 presenze sulla panchina sinnica

Il ritorno alla vittoria sul campo coincide con un traguardo storico. Ranko Lazic ha tagliato ieri in occasione della gara vinta per 3-0 contro la Puteolana le 500 presenze sulla panchina del Francavilla. L'allenatore di origini serbe guida la formazione sinnica dal 2006 e ne è diventato un totem: sono 15 stagioni consecutive che ormai conosce l'ambiente rossoblu come le sue tasche e sicuramente vorrà regalare alla sua società la permanenza senza passare dai play-out. Difatti il risultato pieno che mancava dal 1° novembre 2020 contro il Bitonto per 2-1 e ora Lazic può guardare con fiducia alla salvezza distante soltanto due lunghezze.