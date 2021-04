Serie A. Le partite della 29a giornata: dove vederle in tv e streaming

La 29a giornata di Serie A, come ai vecchi tempi, si disputerà tutta in una sola giornata, precisamente domani 3 aprile, in vista delle festività pasquali. Si comincerà con il "lunch match" tra Milan e Sampdoria e si concluderà con il posticipo tra Bologa ed Inter. Questo il quadro completo delle gare in programma con le emittenti che le trasmetteranno sia in tv che in streaming:

Sabato 3 aprile 2021

ore 12.30 - Milan-Sampdoria (Sky)

ore 15.00 - Atalanta-Udinese (Sky)

ore 15.00 - Benevento-Parma (Sky)

ore 15.00 - Cagliari-Verona (DAZN)

ore 15.00 - Genoa-Fiorentina (Sky)

ore 15.00 - Lazio-Spezia (DAZN)

ore 15.00 - Napoli-Crotone (Sky)

ore 15.00 - Sassuolo-Roma (Sky)

ore 18.00 - Torino-Juventus (DAZN)

ore 20.45 - Bologna-Inter (Sky)