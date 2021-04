Scelto il fischietto di Albinoleffe-Pro Vercelli

Sarà il signor Mario Vigile della sezione di Cosenza ad arbitrare la sfida valevole per la trentaquattresima giornata del girone A di Serie C tra Albinoleffe e Pro Vercelli.

Il match in programma domani sarà il secondo incrocio per Vigile con la Pro Vercelli, sfortunate le bianche casacche nel 2018/2019 quando Vigile assegnò in pieno recupero un rigore decisivo al Novara nel derby delle risaie vinto dagli azzurri per due a uno.