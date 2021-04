Taranto, Laterza: "Primi con merito ma ci sarà tanto da lottare"

La vittoria contro il Gravina, in casa Taranto, ha portato ulteriori conferme. I rossoblù hanno allungato in classifica, conquistando tre punti con tanta sofferenza. Giuseppe Laterza, al termine della gara dello Iacovone, ha voluto sottolineare: "Sapevamo che sarebbe stata una gara complicata, ma devo dire che abbiamo lottato per 96' minuti e siamo stati bravi in inferiorità numerica". Per il tecnico degli ionici è stata una vittoria importante anche per l'entusiasmo. Vincere aiuta a vincere. Adesso, l'obiettivo sarà quello di rimanere compatti e restare concentrati.

Infatti, Laterza mantiene alta la guardia: "Mancano dieci partite, il Casarano ne ha due da recuperare, non abbiamo vinto ancora nulla ma siamo primi con merito". Dunque, in casa Taranto tutti sognano la promozione in Serie C, ma c'è piena consapevolezza che ci sarà tanto da lottare per raggiungere l'obiettivo. I segnali positivi ci sono: difesa imbattuta e attenta per tutta la gara, Diaz sembra sia tornato ai grandi livelli e il ritorno di Alfageme.