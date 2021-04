IamC - A tutto Fernández: "Torino, batti la Juve. A Francavilla..."

Ex giocatore, tra le tante, del Torino oggi impegnato nel Derby della Mole contro la Juventus, il direttore sportivo Mariano Fernández si è concesso un'intervista a tutto tondo alla nostra testata. Da poco terminata la sua esperienza in Serie C alla Virtus Francavilla, dopo quelle con Matera, Cerignola e Milano City, il 42enne argentino racconta ai nostri microfoni del suo passato recente e di quello che verrà, non tralasciando un commento sul big match odierno della Serie A:

Il rapporto con la Virtus Francavilla è terminato ma restano i tanti ricordi belli che sono sicuro vuoi raccontarci.

Sicuramente è stata un'esperienza positiva. Sono arrivato tre anni fa in una situazione sportiva non nelle migliori condizioni, è stato fatto un lavoro importante con al centro la valorizzazione di giovani giocatori, raggiungendo spesso i play off nonostante l'età media di squadra molto bassa. Molti dei nostri ragazzi ora sono in club di categorie superiori. Quest'anno la squadra era ancora più giovane rispetto agli altri anni, sono arrivati ragazzi molto interessanti come il centrocampista 21enne Castorani, preso dalla Serie D e già in attivo di sei gol, o Federico Vazquez, attaccante molto importante. Sono sicuro che il club riuscirà a salvarsi, hanno tutte le carte in regola. Sono stati tre anni bellissimi, tutti insieme abbiamo realizzato qualcosa di importante dando visibilità alla Virtus, con vittorie anche di prestigio in match proibitivi. Un'esperienza analoga a quella che ho vissuto a Matera, dove conservo tanti ricordi bellissimi in un percorso che ancora oggi vede tanti miei ex giocatori tra Serie A e Serie B.

Girone C di Serie C sempre più avvincente e complicato, sorpreso di vedere una squadra come il Bari al terzo posto?

Un girone complicatissimo, il più competitivo di tutti. Credo ci si aspettava qualcosa in più dal Bari che all'inizio aveva tutti i favori del pronostico ma il merito va tutto alla Ternana: da inizio campionato è stata la squadra più forte e continua, hanno trovato una sintonia importantissima che ti permette di realizzare stagioni del genere.

Progetti per il futuro?

In questo momento sono all'estero per lavoro. Sono stato in Spagna e Argentina a studiare giocatori, tra una settimana torno in Italia e valuterò alcune proposte ricevute. Qualche chiamata l'ho ricevuta, approfondirò sicuramente i discorsi.

Da ex granata, Torino-Juventus sarà crocevia importante per gli uomini di Nicola questo pomeriggio. La situazione deficitaria della rosa bianconera potrebbe agevolare un risultato positivo per Belotti e compagni?

Il Torino ha fatto un campionato sofferto, per il valore della squadra poteva fare meglio. E' stato un campionato diverso, anomalo per tutte le categorie, le insidie erano dietro l'angolo e non si potevano prevedere. Nonostante tutta la sofferenza i granata hanno voglia e spirito di uscire da questa situazione e si è visto nelle ultime uscite. La Juventus non sta facendo il campionato che è abituata a fare ma resta una squadra importantissima con giocatori di altissimo livello. Essendo però una partita secca, le motivazioni conteranno più di tutto. Quindi il Torino può battere Ronaldo e compagni.