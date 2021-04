Sassuolo-Roma 2-2, i giovani neroverdi firmano il pari

Nella ventinovesima giornata di Serie A il Sassuolo ospita al Mapei Stadium la Roma di Paulo Fonseca. De Zerbi lascia precauzionalmente a casa i nazionali Locatelli, Ferrari, Berardi e Caputo a causa del focolaio scoppiato nel ritiro degli azzurri. Mentre nelle file dei giallorossi mancano Smalling, Mkhitaryan, Kumbulla, Villar e Ibanez.

Cronaca. La prima palla gol del match arriva al minuto 3, gran palla di Raspadori per Djuricic ma Pau Lopez in uscita salva la sua porta. Al 12’ neroverdi vicinissimi al vantaggio con un tiro di Lopez che si stampa sul palo. La Roma dopo un inizio lento beneficia di un rigore al 25’ per un fallo di Marlon su Carles Perez. Dal dischetto l’ex Lorenzo Pellegrini spiazza Consigli e porta in vantaggio i suoi. Nel finale di tempo Pellegrini sfiora la personale doppietta, ma il suo tiro esce di poco. Con questa emozione le due squadre vanno al riposo.

Nella ripresa partono ancora meglio i neroverdi che vanno vicini al pari con Boga. E’ però solo il preludio al pareggio che arriva al minuto 58: sugli sviluppi di corner Djuricic spizza per Traorè che lasciato solo in area mette in rete. Il pareggio neroverdi dura poco, perché al 69’ i giallorossi trovano il nuovo vantaggio con Bruno Peres su cross di Spinazzola deviato da El Shaarawy. Nel finale forcing dei neroverdi che segnano il gol del 2-2 con Giacomo Raspadori su assist di Oddei, due giovani provenienti dal vivaio. Finisce cosi pari una partita che il Sassuolo non avrebbe meritato di perdere per quello espresso.