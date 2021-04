Parma. D'Aversa: "Per quanto fatto in campo avremmo meritato di più"

Mister D'Aversa, dopo il pareggio esterno conquistato sul campo del Benevento, ha risposto alle domande dei media dalla sala stampa del "Vigorito". Queste le parole del tecnico dei ducali:

"Per quanto visto in campo, nonostante un primo tempo non buono per merito del Benevento che non ci ha concesso spazi, abbiamo meritato il pareggio e, forse, avremmo meritato anche di più. Nella ripresa abbiamo messo molto in difficoltà gli avversari e quindi la rabbia ci sta per la vittoria mancata.

Di cose positive ce ne sono diverse ma ce ne è una negativa che dobbiamo migliorare: le situazioni su palla inattiva ci stanno costando troppi punti. In Serie A è fondamentale non subire gol. Per quanto riguarda le occasioni create sono soddisfatto ma dobbiamo concretizzare di più.

Per raggiungere il nostro obiettivo è fondamentale l'aiuto di tutti, di chi gioca dal 1' e di chi subentra. Ho cambiato qualcosa nella ripresa perché nel primo tempo siamo stati troppo lenti.

Credo che sul 2-1 un'altra squadra si sarebbe demoralizzata: sotto questo aspetto i ragazzi hanno dimostrato che non mollano mai. Nel primo tempo siamo stati lenti nella circolazione di palla e, visto il loro schieramento, non potevamo pungere come volevamo.

Una prestazione come quella di oggi ci deve dare grande consapevolezza in vista della settimana di lavoro che ci porterà alla partita contro il Milan".