Serie D girone A, torna da solo il Gozzano

Ventisettesimo turno del girone A di Serie D che riporta da solo in testa il Gozzano, i novaresi in 11 contro 10 per quasi tutta la partita faticano a superare il Chieri denotando uno stato di forma non proprio brillantissimo, senza Sylla squalificato a decidere è il solito Allegretti; rischia grosso la Castellanzese che sotto due a zero riesce a tornare con un punto da Lavagna, Chessa e Ghilardi raddrizzano la situazione ma oltre a perdere il primo posto i lombardi vengono raggiunti dal Pontdonnaz che nel primo tempo archivia la pratica Fossano anche se nella ripresa l’orgoglio dei cuneesi rimette in bilico il match fino al novantesimo.

Non si sono disputate Vado-Varese e Casale-Derthona, male il Borgosesia che a Legnano subisce una rete per tempo incassando un’altra sconfitta; perde contatto dalle prime il Bra mai in partita a Sanremo, Vita e una doppietta di De Montis confezionano il tris locale. Fattore campo dominante in questo turno con sei vittorie su otto per le formazioni di casa, Ngom decide Folgore Caratese-Sestri Levante, una doppietta di Donaggio consente all’Imperia di superare la Caronnese a cui non basta un gol di Becerri, completa il programma l’importante vittoria interna dell’Arconatese sul Saluzzo.

Risultati e classifica di giornata