Albinoleffe-Pro Vercelli 1-3, vittoria di rigore per la Pro

Non molla la Pro Vercelli che reagisce al momento nero vincendo tre a uno in casa dell'Albinoleffe, un successo che permette alla formazione di Modesto di tenere il passo di Como ed Alessandria.

La cronaca Al 4' Pro Vercelli vicino al vantaggio con Costantino che di testa non inquadra la porta, al 26' i padroni di casa si portano in vantaggio con l'ex Novara Manconi che dopo una mischia in area trova la stoccata vincente; prima dell'intervallo arriva il pareggio della Pro per fallo di Gemmi in area, dal dischetto Rolando non sbaglia. Bianche casacche vicino al due a uno al 48', Zerbin per Costantino il cui tiro prende il palo, il vantaggio arriva al 56', fallo di Genevier su Zerbin e altro rigore che Rolando trasforma magistralmente. Al 70' la Pro cala il tris con Costantino che sfrutta una gran giocata di Zerbin, l'attaccante nel finale potrebbe addirittura fare poker, davanti al portiere sbaglia la conclusione e calcia fuori, al novantesimo traversa di Gatto, non arriva il quattro a uno ma la vittoria non è in discussione.