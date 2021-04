Modesto: "Non era facile portare a casa i tre punti in rimonta"

Dopo due punti in quattro partite bella vittoria della Pro Vercelli a Gorgonzola contro l'Albinoleffe come certifica mister Modesto: "Partita non facile soprattutto per come si era messa, fino al gol di Manconi non avevamo subito niente creando almeno due nette palle gol, straordinaria la reazione dei ragazzi, non avevo dubbi su quello che questa squadra ha dentro. La prestazione c'è sempre stata, oggi abbiamo portato a casa anche i tre punti, sotto di un gol su un campo difficile come questo abbiamo giocato bene e creato molto; abbiamo mezzi importanti ma c'è ancora lavoro da fare per migliorare, avevamo bisogno di questa vittoria per rafforzare quello che facciamo in settimana, anche mentalmente lo zero a uno poteva costarci caro ed invece abbiamo fatto le cose giuste e avuto innumerevoli palle gol. I ragazzi lavorano, fanno sacrifici e non vediamo l'ora di giocarci le quattro gare che mancano, per ora posso solo dirgli bravi e fare gli auguri di buona Pasqua a tutti i tifosi della Pro Vercelli".