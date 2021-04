Buona Pasqua dalla redazione di IamCalcio Potenza a tutti i lettori

In questo momento in cui gli abbracci diventano un pericolo e non visitare amici e parenti diventa paradossalmente un atto d’amore, riscopriamo la nostra fragilità, il valore della solidarietà e della vicinanza dei cuori che ci danno la forza e la determinazione per guardare al futuro con speranza ed entusiasmo.

Auguri di una Buona e Santa Pasqua a tutti i nostri amici e lettori, da parte di tutto lo staff della redazione di IamCALCIO Potenza.