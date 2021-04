Benevento. La Pasqua è dolce: salvezza più vicina per i giallorossi

Chi si aspettava che il Benevento replicasse contro il Parma la vittoria ottenuta a Torino contro la Juventus sarà rimasto deluso ma il pareggio dei giallorossi, combinato con i risultati delle altre dirette concorrenti alla salvezza, rendono preziosissimo il punto in termini di classifica.

Mister Inzaghi ha confermato il 3-5-2 con il quale aveva già ben figurato, e ottenuto punti, contro Spezia e Juventus. I giallorossi non sono stati brillanti come in altre occasioni ma hanno comunque sfoderato una prestazione molto concreta durante la quale hanno concretizzato al massimo le occasioni avute. Inoltre, altro dato positivo, Glik e compagni si sono dimostrati ancora una volta letali sugli sviluppi dei calci piazzati come testimoniato dalla rete del polacco, alla prima marcatura stagionale con la casacca della Strega.

Tuttavia, la suddetta prestazione concreta è mancata negli ultimi minuti, insieme alla concentrazione necessaria per mantenere il vantaggio. Inoltre, nei minuti finali, complici anche le sostituzioni effettuate dal Parma, che mandato in campo tutti gli attaccanti a disposizione, il Benevento si è fatto schiacciare nella propria metà campo. Un vecchio adagio dice che quando ti accorgi di non poter vincere una partita, tanto vale portare a casa quantomeno il pareggio. Pensiero che è sicuramente passato nella mente di Inzaghi.

Alla fine della 29a giornata, dunque, il Benevento si ritrova con 8 punti di vantaggio sulla terzultima classificata, il Cagliari, e potrà quindi affrontare al meglio la settimana che porta al prossimo impegno, ancora in casa, contro il Sassuolo.