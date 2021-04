Due importanti rientri per il Napoli in vista del recupero contro la Juventus. Al centro della difesa ci sarà nuovamente Koulibaly, ritorno vitale per Gattuso viste anche le difficoltà palesate da Manolas e Maksimovic.

Pronto al rientro anche Demme: il centrocampista ha svolto l'intera seduta in gruppo e si candida per una maglia da titolare.

Ospina, invece, ha svolto l'intera seduta in gruppo tranne la partitina e la sessione di tiri.