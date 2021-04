Potenza, la salvezza può essere raggiunta tra Monopoli e Paganese

Senza aspettare l'ultima giornata quando riposerà, al Potenza potrebbero bastare 3 punti da ottenere tra Monopoli e Paganese negli scontri diretti in vista tra il terzultimo e ultimo turno di campionato. Prima di queste due gare bisognerà passare da Catania dove i rossoblu nelle ultime due stagioni ha sempre pareggiato e questa volta un risultato positivo potrebbe essere decisivo per mettere in pratica la tanto aspettata salvezza aritmetica. Nella gara disputata sabato contro la Juve Stabia c'è il rammarico di aver regalato un tempo all'avversario e di aver sprecato un rigore nella ripresa che avrebbe potuto riaprire la partita. Quindi nelle ultime tre gare potrebbe arrivare la permanenza senza aspettare gli ultimi 90'.