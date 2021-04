Serie D, Picerno-Lavello e Rotonda-Biancavilla valgono i play-off

Tre lucane sono in corsa per i play-off e domenica potrebbe essere un turno importante per il futuro. Il derby lucano Picerno-Lavello nel girone H e Rotonda-Biancavilla nel raggruppamento I accendono la luce dei riflettori sulla venticinquesima giornata di serie D nei due tornei. Per ora la sede del derby lucano resta Tito, con una piccola speranza di inaugurazione del Curcio, dove melandrini e ofantini misureranno le proprie ambizioni: i picernesi avranno l'obbligo di vincere per restare nelle prime cinque posizioni e non perdere più punti per strada; i lavellesi hanno ancora l'occasione per accorciare dal Taranto capolista dopo aver ottenuto il primo obiettivo stagionale della salvezza a 40 punti. Chi dovrà toccare quella quota è la formazione del Pollino nel girone calabro-siciliano, reduce da un bimestre memorabile, che ormai ha archiviato la salvezza e domenica contro gli avversari diretti per i play-off avrà la possibilità di mettersi in fuga per il quinto posto. Domenica potrà essere davvero decisiva la posta in palio per le tre lucane che veleggiano nelle alte sfere dei due raggruppamenti meridionali.