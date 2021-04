Potenza, otto gare disputate in un mese Da oggi solo settimana tipo

In queste ultime tre settimane il Potenza potrà dedicarsi interamente alle gare della domenica. Dopo aver disputato otto gare in un mese, dove i rossoblu hanno ottenuto 14 punti, dall'odierno pomeriggio la formazione di Gallo può procedere al pieno recupero delle energie fisiche e mentali dei calciatori. Nei prossimi 270' il Potenza potrebbe trovare la salvezza diretta senza aspettare l'ultima giornata quando riposerà, ma al momento è difficile ipotizzare calcoli in virtù delle gare che dovrà recuperare il Monopoli. La formazione pugliese arriverà il 18 aprile al Viviani dopo aver disputato 3 gare in 8 giorni contro Palermo, Casertana e Foggia e dunque si potrà capire quale sia la reale situazione in chiave salvezza. Un segnale importante nella gestione Gallo è stato mandato da Lorenzo Di Livio, sabato scorso mandato in campo nella ripresa, sotto la visione anche di papà Angelo, che nel ruolo di trequartista sta diventando sempre più fondamentale.