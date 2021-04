Benevento. Montipò e Glik tra i migliori calciatori della 29a giornata

Sono due i calciatori del Benevento risultati essere tra i migliori nelle classifiche di rendimento della 29a giornata.

Secondo Whoscored, il centrale di difesa Kamil Glik rientra nell'undici ideale dell'ultima giornata di campionato, grazie ad una prestazione solida in difesa ed impreziosita dal gol del primo vantaggio del Benevento sul Parma. Questa la formazione schierata dal sito specializzato: Silvestri; Di Lorenzo, Glik, Ceccherini, Augello; Malinovskiy, Messias, Barak, Insigne; Muriel, Osimhen.

Per SportMediaset, invece, Lorenzo Montipò si piazza al secondo posto di giornata tra i migliori portieri della Serie A. Davanti a lui arriva Pau Lopez, estremo difensore della Roma, e alle sue spalle si piazza Consigli, portiere del Sassuolo. A mettere in mostra la prestazione del portiere della Strega sono state due parate in particolare: quella su un tiro da fuori di Kurtic, messo in angolo con un tuffo alla sua destra, e quella, nel finale di partita, sul colpo di testa ravvicinato di Osorio. Grazie ai 5 punti guadagnati, Montipò scavalca Szczesny e sale al quinto posto dietro, nell'ordine, Cragno, Donnarumma, Consigli e Cordaz.