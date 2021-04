Serie A. Gli squalificati per la 30a giornata: fermati in sette

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 6 aprile 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

LAZZARI Manuel (Lazio): perchè al 50° del secondo tempo, a giuoco fermo, avvicinandosi minacciosamente ad un avversario ne provocava la caduta appoggiando la testa alla nuca del medesimo.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CORREA Carlos Joaquin (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PERRUCHET DA SILVA Adrien Sebastie (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

RIBERY Franck Francois (Fiorentina): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LOVATO Matteo (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PULGAR FARFAN Erick Antonio (Fiorentina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

STROOTMAN Kevin Johannes (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

THORSBY Morten (Sampdoria)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

HETEMAJ Perparim (Benevento)

SAELEMAEKERS Alexis Jesse M (Milan)

ZAJC Miha (Genoa)

STURARO Stefano (Hellas Verona)

b) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

JURIC Ivan (Hellas Verona): per avere, al 43° del secondo tempo, dopo una decisione arbitrale, rivolto un'espressione insultante all'allenatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.