Per la sfida tra Juventus e Napoli, in programma domani alle ore 18.45 (valida per il recupero della terza giornata di Serie A), Gattuso ha convocato i seguenti calciatori:

Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Demme, Lobotka, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Politano, Insigne, Mertens, Osimhen, Petagna, Cioff