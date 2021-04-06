Serie C/C, giudice sportivo: 8 squalificati, 11 in diffida - I AM CALCIO ITALIA

Serie C/C, giudice sportivo: 8 squalificati, 11 in diffida

Serie C
Serie C
NapoliSerie C Girone C

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CALABRO NICOLA ANTONIO (CATANZARO)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TENTARDINI ALBERTO (TERAMO)

BERARDI FILIPPO (VIBONESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PEDRINI MATTEO (BISCEGLIE)

ALMICI ALBERTO (PALERMO)

GERARDI FEDERICO (CAVESE)

CUPPONE LUIGI (CASERTANA) 

DEFENDI MARINO (TERNANA)

KONTEK IVAN (TERNANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

SCOGNAMILLO STEFANO (CATANZARO)

SEMENZATO DANIEL (BARI)

MUSSO ANTONINO (BISCEGLIE)

ROMIZI MARCO AUGUSTO (BISCEGLIE)

PARLATI SAMUELE (CATANZARO)

ALTOBELLO ERRICO (BISCEGLIE)

MAIMONE GIUSEPPE (BISCEGLIE) 

SARAO MANUEL (CATANIA)

SANTORO SIMONE (TERAMO)

PALERMO SIMONE (VITERBESE)

AVELLA MICHELE (CASERTANA)

Daniele Luciano

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