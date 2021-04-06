Serie C/C, giudice sportivo: 8 squalificati, 11 in diffida
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CALABRO NICOLA ANTONIO (CATANZARO)
CALCIATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
TENTARDINI ALBERTO (TERAMO)
BERARDI FILIPPO (VIBONESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PEDRINI MATTEO (BISCEGLIE)
ALMICI ALBERTO (PALERMO)
GERARDI FEDERICO (CAVESE)
CUPPONE LUIGI (CASERTANA)
DEFENDI MARINO (TERNANA)
KONTEK IVAN (TERNANA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
SCOGNAMILLO STEFANO (CATANZARO)
SEMENZATO DANIEL (BARI)
MUSSO ANTONINO (BISCEGLIE)
ROMIZI MARCO AUGUSTO (BISCEGLIE)
PARLATI SAMUELE (CATANZARO)
ALTOBELLO ERRICO (BISCEGLIE)
MAIMONE GIUSEPPE (BISCEGLIE)
SARAO MANUEL (CATANIA)
SANTORO SIMONE (TERAMO)
PALERMO SIMONE (VITERBESE)
AVELLA MICHELE (CASERTANA)