Serie C girone A, vincono le prime tre

Nessuna sorpresa nella trentaquattresima giornata del girone A di Serie C, il Como sfrutta la doppia superiorità numerica e con una rete di Ferrari batte la Carrarese mantenendo tre punti di vantaggio sull’Alessandria che nel big match di giornata supera due a zero la Juventus U23, decide una doppietta di Eusepi.

Torna a fare tre punti la Pro Vercelli, due rigori di Rolando e una rete di Costantino ribaltano il gol di Manconi che aveva portato in vantaggio l’Albinoleffe; ben quattro i pareggi di giornata, sembrano accontentarsi della salvezza Novara e Pergolettese il cui match termina a reti bianche, finisce due a due Pontedera-Pro Sesto, un punto che avvicina entrambe al proprio obbiettivo.

Bel successo dell’Olbia in casa del Renate, Ragatzu e Gagliano rimontano la rete di Guglielmotti; “manita” del Livorno alla Pistoiese, entrambe vicine alla retrocessione diretta in serie D come la Lucchese che pareggia a Piacenza.

Alla Pro Patria il derby lombardo d’alta classifica contro il Lecco, decide l’ex Verbania Gatti; nell’ultimo incontro di giornata uno a uno tra Grosseto e Giana, ospiti che proseguono la serie positiva anche se vengono rimontati dai toscani.

Risultati e classifica