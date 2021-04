IamC - V.Francavilla, gli occhi della Spal su Castorani

Sei reti in trentuno presenze, e pensare che è un centrocampista centrale e la carta d'identità segna "1999". Parliamo del centrocampista della Virtus Francavilla, Manuel Castorani. Il gioiellino di Cecina, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, è seguito con attenzione dalla Spal. Possibile plusvalenza in arrivo per gli imperiali; la prossima estate sarà bollente per il giovane scuola Empoli.