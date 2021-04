Benevento. Scherzo de "Le Iene" ad Inzaghi, complice la compagna

Da giocatore era uno che "sgusciava" sempre via agli avversari ma, questa volta, lo scatto fulmineo non gli è riuscito e Pippo Inzaghi non è riuscito a sottrarsi allo scherzo che gli hanno fatto "Le Iene".

La nota trasmissione di Italia 1, complici la compagna di Inzaghi, Angela Robusti, ed un noto ristoratore sannita, ha fatto credere al tecnico giallorosso di essere stato intossicato da un parassita contenuto in una spigola. Alla vista di Alessandro Di Sarno, ideatore e realizzatore dello scherzo per Le Iene, Inzaghi si è sciolto in un sorriso un po' tirato ma ha dimostrato comunque grande goliardia.

CLICCA QUI per vedere il video dello scherzo.