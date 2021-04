Gladiator. Dal Rotonda arriva un esterno d'attacco classe 2002

Non si ferma qui la campagna di rafforzamento del Gladiator. In queste ore il sodalizio di Santa Maria Capua Vetere, ha aggiunto una nuova pedina, allo scacchiere nerazzurro. La società sammaritana ha prelevato in prestito l'esterno d'attacco Raffaele Guida.

Il Classe 2002, nativo di Castel Volturno, ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile della Oasi Sanfeliciana e vanta diverse convocazioni nella nazionale della LND. Il nuovo calciatore è già a disposizione del tecnico Martino per la prossima gara di campionato in trasferta, contro il Monterosi.

Dopo la gara rinviata contro il Muravera, della quale si aspetta ancora di conoscere la data, i nerazzurri si stanno preparando alla prossima e delicata sfida di campionato contro il Monterosi. La compagine laziale, fin qui, ha disputato una ottima stagione e già da diversi anni tenta l'assalto alla promozione in terza serie. Compagine esperta della categoria dunque ma i nerazzurri nelle ultime uscite hanno dimostrato di potersela giocare con tutte e, di fatto, anche la gara d'andata lo ha confermato, con la compagine sammaritana uscita sconfitta a causa di un contropiede durante l'ultimo minuto della partita.

Sarà, quindi, una partita interessante da seguire, con la speranza di poter tornare dalla trasferta con un buon risultato utile per il morale e per le ambizioni di salvezza del team sammaritano.