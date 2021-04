Potenza, assenti solo Sepe e Di Somma Si candida Nigro titolare

Si sono ritrovati ieri in gruppo i calciatori del Potenza al Viviani agli ordini di Gallo. Assenti soltanto Sepe e Di Somma. Il primo ha bisogno di una riabilitazione più lunga dopo l'infortunio patito contro la Ternana, mentre il secondo sta recuperando da un'infrazione muscolare. E' probabile che i due non possano essere della gara del Massimino domenica. Quindi si potrebbero vedere gli stessi effettivi che erano disponibili sabato scorso contro la Juve Stabia. Si candida però per una maglia da titolare Nigro sulla fascia sinistra e quindi Coccia potrebbe tornare a destra contro il Catania che è reduce da tre vittorie consecutive sotto la guida di Baldini.