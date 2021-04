Serie D/F: squalificati dieci calciatori. L'Aprilia ne perde tre

Sono dieci i calciatori squalificati dal giudice sportivo Merone dopo le gare della 24ª giornata disputata giovedì 1° aprile. Perde tre giocatori l'Aprilia, Pezone, espulso dalla panchina, Sossai e Succi, tutti espulsi giovedì scorso durante la gara contro il Tolentino. Non avranno due pedine, Epifani del San Nicolò Notaresco e Chiappara del Cynthialbalonga. Il primo, dovrà rinunciare, nella sfida in casa del Castelfidardo, al difensore Gallo e all'attaccante Banegas, mentre il secondo non potrà contare sul difensore Gagliardini e sul centrocampista Panaioli nella difficile trasferta di Piedimonte Matese contro la formazione di Urbano, anche lui costretto a fare i conti con la squalifica del difensore Albanese.

La capolista Campobasso perde per un turno Dalmazzi, al quinto giallo stagionale, che non ci sarà nello scontro di alta classifica contro il Castelnuovo Vomano in programma al Nuovo Romagnoli.

Fermato per un turno anche il difensore Pralini del Vastogirardi che non sarà a disposizione di Prosperi ad Aprilia.

I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Gare del 1 aprile2021

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PEZONE NICOLAS (APRILIA RACING CLUB SRL)

Calciatore in panchina a seguito di sostituzione, rivolgeva espressione ingiuriosa all'indirizzo di un A.A. ( R A - R AA )

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

SOSSAI FABIO (APRILIA RACING CLUB SRL)

SUCCI JACOPO (APRILIA RACING CLUB SRL)

GALLO MATTEO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

PRALINI ALESSIO (VASTOGIRARDI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

DALMAZZI ALESSANDRO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

GAGLIARDINI ALEX (CYNTHIALBALONGA)

PANAIOLI LORENZO (CYNTHIALBALONGA)

ALBANESE PELLEGRINO (FOOTBALL CLUB MATESE)

BANEGAS PABLO EZEQUIEL (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFRAZIONE)

LUCIANI TIZIANO (APRILIA RACING CLUB SRL)

TERRENZIO FRANCESCO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

PACE FEDERICO (CYNTHIALBALONGA)

ORCHI ALESSANDRO (RIETI S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

EMILI LORENZO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

NATALE VITTORIO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

CANDELLORI KEVIN (CITTA' DI CAMPOBASSO)

BARONE MARIO (FOOTBALL CLUB MATESE)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

MAZZEI TOMMASO (CYNTHIALBALONGA)

D'ANNA EMANUELE (REAL GIULIANOVA)

SCOGNAMIGLIO MATTIA (RIETI S.R.L.)

PAGLIARI GIORGIO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

MASI VINCENZO (FOOTBALL CLUB MATESE)

TIRAFERRI TIZIANO (RIETI S.R.L.)

RUCI ALESSIO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

LAGHIGNA ERIK (APRILIA RACING CLUB SRL)

VASCO LORENZO (APRILIA RACING CLUB SRL)

LADU PIETRO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

ZANCOCCHIA NICOLAS (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

DELLA QUERCIA RICCARDO (PINETO CALCIO)

SIMONCINI FRANCESCO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

ACUNZO DIEGO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

MANNUCCI TOMMASO (APRILIA RACING CLUB SRL)

CASIMIRRI ANDREA (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

FELICI ROBERTO (FOOTBALL CLUB MATESE)

OLCESE EMILIANO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

MINELLA SANTIAGO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

Foto: Aprilia Calcio