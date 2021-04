Serie D, i risultati delle dirette concorrenti per play-off e salvezza

Dopo i recuperi tra ieri e oggi, la classifica dei due gironi H e I si è nuovamente aggiornata sia in chiave play-off che in ottica salvezza. Nel raggruppamento campano-pugliese il Team Altamura ha vinto il derby contro il Molfetta per 3-1 nel primo dei cinque recuperi in calendario portandosi a sole tre lunghezze dal quinto posto, mentre la Puteolana ha agganciato i play-out con il successo in rimonta sul Gravina per 2-1 spedendolo all'ultimo posto in classifica. Nel girone calabro-siculo c'è una nuova squadra che mette in pericolo il quinto posto del Rotonda: è il San Luca di Ciccio Cozza che ha piegato per 1-0 la Cittanovese, mentre il Castrovillari all'inglese si è imposto sul Roccella.