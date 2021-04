Serie A. Accordo tra DAZN e Cairo per il digitale terrestre

Come riportato da Milano Finanza, Dazn e la Cairo Communications hanno stipulato un accordo del valore di 3 milioni di euro annui.

In base a tale accordo la piattaforma streaming potrà utilizzare la banda sul multiplex, appartenente alla società editoriale della quale è titolare il presidente e patron del Torino Urbano Cairo, per creare due canali digitali play di backup per poter trasmettere le gare della Serie A.

La stipula di tale accordo era stata, in parte, anticipata da Veronica Diquattro, vice presidente esecutivo per il Sud Europa a DAZN, che aveva dichiarato come in alcune aree con problemi di rete la piattaforma sarebbe stata presente anche sul digitale terrestre.