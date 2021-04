Potenza, Marchegiani rende pubblica su Instagram la risoluzione

Gabriele Marchegiani non è più un portiere del Potenza. Il figlio d'arte attraverso il suo profilo Instagram con una "story" ha reso ufficiale la risoluzione del contratto con la società rossoblu. Queste le sue parole: "Oggi, ho finalmente ottenuto la risoluzione del mio contratto col Potenza calcio. E' stato un periodo difficile, sono arrivato a settembre in questa città pieno di ambizioni alle quali ho dovuto rinunciare, ma sono orgoglioso di aver comunque mantenuto la mia dignità alta fino alla fine e di aver avuto fiducia nella giustizia. Ora non vedo l'ora di poter tornare finalmente a fare il mio lavoro, che è ciò che più al mondo".