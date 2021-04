La Juve batte il Napoli 2 a 1, arbitraggio sotto accusa

La Juventus batte il Napoli nel match di recupero: vittoria per 2 a 1 dei bianconeri.

La squadra di Pirlo va in vantaggio nel primo tempo quando Chiesa si libera di due avversari e crossa al centro per Ronaldo che di prima infila Meret.

Nella ripresa raddoppio firmato da Dybala con un sinistro preciso. Nel finale il Napoli accorcia le distanze con Insigne.

Diverse proteste nel corso della gara, direzione arbitrale non soddisfacente. Clamorosi i rigori non fischiati per i falli su Chiesa e Zielinski.

TABELLINO

Reti: 13′ Ronaldo, 74′ Dybala, 90′ rig. Insigne

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado (68′ McKennie), Rabiot, Bentancur, Chiesa (80′ Arthur); Morata (68′ Dybala), Ronaldo. All. Pirlo. A disp. Szczesny, Pinsoglio, Ramsey, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli, Kulusevski

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj (76′ Mario Rui); Fabian Ruiz, Demme (53′ Osimhen); Lozano (53′ Politano), Zielinski, Insigne; Mertens (76′ Elmas). All. Gattuso. A disp. Contini, Bakayoko, Maksimovic, Petagna, Manolas, Cioffi, Lobotka

Arbitro: Mariani di Aprilia

Ammoniti: 22′ Koulibaly, 53′ Alex Sandro, 81′ Rrahmani