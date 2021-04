Inter-Sassuolo 2-1, non basta una magia di Traorè

Un buon Sassuolo esce sconfitto 2-1 dallo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano nel recupero della 28 esima giornata di Serie A. La capolista Inter sblocca subito il risultato al minuto 10 col solito Lukaku su assist di Young. I neroverdi però non si abbattono e giocano una buon primo tempo sfiorando più volte il pari con Boga. Al 66' arriva la sliding door della partita, da una trattenuta nell'area dell'Inter di De Vrji su Raspadori non vista dall'arbitro si innesca un contropiede da cui ne esce il 2-0 di Lautaro Martinez. De Zerbi protesta animatamente, ma la decisione dell'arbitro Pairetto non cambia. Nonostante l'episodio dubbio il Sassuolo non si abbatte, anzi, trova il gol che riapre la partita al 85' con una magia di Traorè. Nel recupero si segnala il terzo gol dell'Inter con Lukaku, ma Pairetto annulla. Il risultato finale di 2-1 fa ulteriormente scappare l'Inter in testa alla classifica, il Sassuolo rimane al nono posto.