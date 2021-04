IamC - Atalanta, spunta anche Rajkovic per la porta

Il possibile addio di Pierluigi Gollini, bramato dal Milan ma non solo, sta portando l'Atalanta a fare svariate riflessioni in merito al ruolo del portiere. Nelle ultime ore è stato accostato alla Dea, Juan Musso dell'Udinese ma il nome dell'argentino non è l'unico sul tavolo della dirigenza orobica. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, gli agenti che curano gli interessi di Berat Djimsiti avrebbero proposto ai nerazzurri Pedrag Rajkovic del Reims. Il classe '95, che difende anche i pali della Nazionale serba, sta vivendo un'ottima stagione nella Marna ed è pronto al grande salto. Su di lui, tra l'altro, ci sarebbero anche gli occhi dell'Hoffenheim.