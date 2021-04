Alle 19 presso la parrocchia Don Bosco verrà ricordato Donato Sabia

Sarà ricordato stasera alle 19 presso la parrocchia Don Bosco il mezzofondista Donato Sabia ad un anno dalla scomparsa. Era l'8 aprile 2020 quando il Covid-19 si è portato via il campione olimpico potentino. E' entrato nello sport attraverso il calcio militando negli Allievi del Potenza, ma la sua passione per l'atletica leggera lo ha indirizzato a scegliere il Club Atletico Potenza. Si è perfezionato a Formia, contribuendo nel 1986 alla realizzazione del campo scuola per la pratica della disciplina alla quale si è dedicato una vita intera. Difatti la struttura del campo scuola di Macchia Romana è stata intitolata in sua memoria dal Comune di Potenza lo scorso 23 luglio.