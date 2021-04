Benevento. Foggia: "Salvezza? Bisogna stringere i denti per un mese"

Il D.s. del Benevento, Pasquale Foggia, in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato, tra gli altri argomenti, della corsa alla salvezza della compagine giallorossa, del prossimo mercato e della questione legata ai rinnovi contrattuali di alcuni calciatori. Queste le parole del dirigente della Strega:

SALVEZZA - Ci sarà da stringere i denti per un altro mese in modo da fare quei punti necessari a raggiungere il nostro traguardo. Anche se molti dicono che bastano 37/38 punti io dico che con 40 saremo al sicuro. Raggiungere la salvezza per il Benevento sarebbe un risultato storico oltre che motivo di grande soddisfazione.

MERCATO - In Serie A, per una neopromossa, è dura fare mercato a meno di non avere un preciso progetto e comunque resta difficile arrivare a nomi altisonanti. Il fatto di non essere mai stati nelle ultime tre posizioni fa capire il reale valore di quanto abbiamo fatto fino ad ora. Gaich? Lo seguivo da tempo e volevamo prenderlo fin dallo scorso marzo. E' giovane ma ha carattere ed ha ampi margini di miglioramento. In caso di salvezza resterà con noi perché abbiamo l'opzione per il secondo anno di prestito senza nessuna condizione.

RINNOVI - Qualche colloquio preliminare c'è già stato ma aspettiamo di raggiungere la salvezza e poi ci siederemo per discutere i rinnovi.

SASSUOLO - Sono felice per quanto sta facendo De Zerbi, è destinato a sedere sulla panchina di un top club così come lo è Inzaghi. Hanno due interpretazioni del calcio diverse. Possiamo dire che il Benevento porta bene ai suoi allenatori. Speriamo di fare di nuovo una buona gara come all'andata ma con un finale diverso.

FUTURO - Io in una grande squadra? Sono in massima sintonia con il presidente Vigorito, sono giovane e non ho fretta.