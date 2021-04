Gladiator. Arrivano un centrocampista ed un attaccante

Con due comunicati nel giro di poche ore e dopo l'annuncio di ieri pomeriggio dell'arrivo di Guida (clicca qui), il Gladiator ha ufficializzato gli arrivi di altri due calciatori. Queste le due note del club sammaritano:

- L'ASD Gladiator 1924 comunica di aver tesserato in prestito il centrocampista classe 2002 Marzo Mazzotta, proveniente Rende Calcio, compagine del girone I di serie D.

Cresciuto nel settore giovanile del Rende, è un centrocampista sinistro ma all'occorrenza anche terzino. Con il Rende ha fatto tutta la trafila nazionale Allievi e Berretti. Quest'anno è stato promosso in prima squadra. Mazzotta già da ieri è a Santa Maria Capua Vetere ed è già disponibile per la sfida di domenica contro la capolista Monterosi.

- L'ASD Gladiator 1924 comunica di aver tesserato l'attaccante classe 2000 Matteo Gubellini, proveniente dal Desenzano Calvina, compagine del girone B di serie D.

Inizia il percorso giovanile tra Modena, Cesena e Allievi Nazionali del Sassuolo. L’anno successivo è nella squadra Primavera del Sassuolo, guadagnandosi anche convocazioni in Nazionale Under 17. Ha disputato la C con la Triestina e la D con Cjarlins Muzane.