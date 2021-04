Catania-Potenza, al Massimino sarà la partita degli ex: due per parte

Sarà una gara particolare quella del Massimino per quattro calciatori di Catania e Potenza. Nella quartultima giornata giocheranno contro il loro passato Giosa e Sales per gli etnei dopo aver iniziato entrambi la stagione a Monopoli; Bucolo e Noce per i potentini che con la maglia rossoazzurra sono nati calcisticamente oltre ad essere del posto. Dirigerà la gara Luca Angelucci di Foligno con il quale il Potenza ha avuto un precedente soltanto in serie D: era la stagione 2016-17 in un Cynthia-Potenza 1-2. Domenica però potrebbe arrivare una notizia importante per i rossoblu: la retrocessione aritmetica della Cavese che varrebbe salvezza per la squadra di Gallo.