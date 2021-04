Sassuolo. Contro il Benevento quattro assenti certi e due in forse

Sarà un Sassuolo con quattro assenti certi e due calciatori in forse quello che lunedì sera affronterà il Benevento al "Vigorito" nel posticipo della 30a giornata.

A non far parte della spedizione neroverde per il Sannio saranno Traore', squalificato, e Bourabia, Defrel e Ayhan, infortunati. Ad essere in forse sono Berardi e Caputo in ripresa dai rispettivi infortuni.

Mister De Zerbi, ex della partita, potrebbe decidere il turnover per qualche calciatore particolarmente affaticato dopo gli ultimi impegni ravvicinati e le fatiche con le nazionali: Chiriches potrebbe finire in panchina sostituito da Marlon; Rogerio e Boga, che formano la catena di sinistra, potrebbero rifiatare e, al loro posto, potrebbero esserci Kyriakopoulos e Haraslin.

Chi, invece, dovrebbe partire dal 1' è l'altro ex Djuricic che potrebbe essere schierato o come trequartista oppure largo sulla fascia destra. Maggiori informazioni sul possibile undici titolare di lunedì sera potrebbero arrivare dalle prossime sedute di allenamento della compagine emiliana.