Benevento. Lunedì la consegna della Panchina d'Argento ad Inzaghi

Ottantasei punti totalizzati in 38 giornate, un vantaggio sulla seconda in classifica di 18 lunghezze: il Benevento guidato da Filippo Inzaghi ha stravinto l’ultimo campionato di Serie B. Un successo talmente roboante che i colleghi allenatori hanno riconosciuto il grande lavoro del tecnico sannita, votandolo quale miglior mister della scorsa stagione per quel che riguarda il campionato cadetto.

Filippo Inzaghi ha infatti ottenuto il riconoscimento della Panchina d’argento per la sua stagione alla guida della formazione giallorossa e in occasione della prossima sfida che il Benevento disputerà in casa (lunedì sera contro il Sassuolo, calcio d’inizio alle ore 20,45), l’allenatore riceverà sul proprio terreno di gioco il premio direttamente dal presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini, poco prima (alle ore 20 circa) del calcio d’inizio della sfida.

La premiazione - che si svolgerà alla presenza anche del segretario del Settore Tecnico, Paolo Piani, del presidente del Benevento, Oreste Vigorito, e del direttore sportivo dei Sanniti, Pasquale Foggia - renderà merito all’allenatore che ha ricevuto più voti nell’ultima edizione della Panchina d’argento; un’edizione segnata dalla pandemia e che per la prima volta nella storia non ha potuto essere celebrata a Coverciano, ma che si è svolta con votazioni on-line. Inzaghi ha vinto per la sua categoria con 21 voti, alle sue spalle sono arrivati Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia con 17 punti, e l’ex allenatore del Crotone Giovanni Stroppa con 16.

A vincere nelle altre categorie sono stati il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini per la Serie A, l'allenatore della Reggiana Massimiliano Alvini per la Serie C, Gianpiero Piovani per la Serie A Femminile e Alain Conte per la B Femminile.