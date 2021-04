UFFICIALE - Gravina: si dimette mister Gaburro

Finisce l'avventura di mister Gaburro sulla panchina del Gravina.

Il tecnico ha infatti rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali. Di seguito il comunicato della società gialloblu: "La FBC Gravina comunica che in data 10 Aprile 2021, l’allenatore Marco Gaburro ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di guida tecnica. A determinare la decisione del tecnico veronese scelte di natura strettamente personale. In conseguenza di ciò, il direttore sportivo Gabriel Maule ha deciso di rinunciare alla propria carica. La FBC Gravina ringrazia mister Gaburro e il ds Maule per il lavoro svolto in questi mesi, augurando loro un proficuo e roseo futuro.Nelle prossime ore verranno annunciate le nuove cariche che guideranno il team gravinese nel proseguimento di campionato".