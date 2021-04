Avellino-Bari, le probabili formazioni

É il giorno di Avellino-Bari, gara valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C. Al Partenio i biancorossi, reduci dal successo sulla Vibonese, si giocano le ultime carte per poter agguantare la seconda posizione che consentirebbe ai biancorossi di presentarsi da protagonista ai play off.

QUI BARI: Carrera deve rinunciare ancora a Sarai e Sabbione. In difesa, dunque, complici le assenze, sarà riconfermato lo stesso quartetto visto sette giorni fa al San Nicola. In avanti potrebbe partire dal primo minuto Cianci, il che prevederebbe l'arretramento di Antenucci che andrebbe a far reparto con Marras e D'Ursi.

Bari (4-2-3-1): Frattali; Semenzato, Di Cesare, Minelli, Perrotta; Maita, De Risio; Marras, Antenucci, D'Ursi; Cianci.

QUI AVELLINO: Braglia si affiderà al 3-5-2 con Maniero e Fella a comporre il tandem d'attacco. In difesa, invece, il terzetto sarà composto da Silvestri, Miceli e Illanes.

Avellino (3-5-2): Forte; Silvestri, Miceli, Illanes; Ciancio, Aloi, De Francesco, Carriero, Tito; Maniero, Fella.