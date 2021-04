Benevento. Montipò: "Qui sto benissimo, manca poco alla salvezza"

Lorenzo Montipò, portiere del Benevento, dopo l'ottima stagione disputata in Serie B lo scorso anno sempre con la casacca giallorossa, si sta confermando a buonissimi livelli anche in massima serie. In una intervista rilasciata quest'oggi alla Gazzetta dello Sport, l'estremo difensore della formazione di Pippo Inzaghi ha parlato anche del suo futuro e dell'interesse di altre compagini di rilievo. Queste le sue parole:

LA JUVENTUS - E' stata la più grande soddisfazione in carriera: non ho subito gol da attaccanti del calibro di Ronaldo e Morata. E' un ricordo che avrà sempre un posto dentro di me.

I COLLEGHI - Consigli e Donnarumma mi hanno molto colpito. Il primo, all'andata, contro di noi fece una grandissima partita. Il secondo sta dimostrando di meritare ampiamente il posto da titolare in Nazionale.

IL MERCATO ED IL CONTRATTO - Credo che questa estate potrebbe esserci un bel giro di portieri. Il Benevento ha esercitato la sua opzione per prolungare il mio contratto che, quindi, scadrà nel 2022. A salvezza acquisita spero di potermi sedere con la società e discutere il prolungamento. Qui sto benissimo: Benevento è una città del Nord messa al Sud. Anche la mia compagna Eleonora si trova molto bene e stiamo costruendo anche belle amicizie La città è bella nonostante non ci sia molto da fare, si mangia bene e la gente è molto affettuosa con noi.

SALVEZZA - Non dobbiamo perdere aggressività e ferocia, siamo a -10 dalla soglia che ci porterà a disputare ancora la Serie A.