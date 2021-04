Spezia-Crotone 3-2: Erlic spinge i calabresi verso la serie B

E' stata una gara ricca di emozioni ma, soprattutto, di capovolgimenti di fronte quella tra Spezia e Crotone chiusasi sul 3-2 per i liguri.

La prima frazione si era chiusa con il vantaggio ospite grazie alla rete di Djidji al 40'. Nella ripresa, al 63', arriva il pari dei padroni di casa con Verde, alla seconda rete consecutiva dopo quella alla Lazio. La formazione di Cosmi non ci sta e con il bomber Simy ritrova il vantaggio al 78'. Lo Spezia, però, non si arrende ed in soli 3' ribalta l'esito dell'incontro: all'89' è Maggiore, su assist di Erlic, a siglare il pari e poi lo stesso Erlic, al 92', timbra la rete che vale i tre punti per la compagine allenata da Italiano.

Dopo questa gara, lo Spezia si porta a quota 32 punti mentre il Crotone resta fermo a 15 con lo spettro della Serie B che si avvicina sempre di più.

IL TABELLINO