Taranto, Nicolas Rizzo: "Ho trovato un gruppo di uomini"

Nicolas Rizzo ha avuto un ottimo impatto con la maglia del Taranto. Il giocatore ex Acireale, classe 93', protagonista del goal contro il Brindisi e autore di una prestazione di spessore contro il Molfetta, parla ai microfoni dei colleghi di MondoRossoBlu.it . Il Taranto, al momento, è primo in classifica e si avvicina al traguardo promozione. Tuttavia, il percorso è ancora lungo e ci sarà da lottare per la meta chiamata Serie C.

"Taranto ha una grande storia calcistica e una tifoseria straordinaria, già questo è bastato per accettare il trasferimento. Se aggiungiamo il fatto che in questa stagione la squadra ha un grande organico, posso dire che è stato impossibile rifiutare". Successivamente, Rizzo sottolinea le sue impressioni sul mister Laterza e il gruppo squadra: "Appena sono arrivato tutti mi hanno accolto alla grande, il gruppo è molto unito e questo mi ha colpito moltissimo. A Taranto ho trovato degli uomini veri prima che calciatori". Sul mister: "Mister Laterza, certamente, mi ha fatto una impressione positivissima fin da subito. Se il gruppo è unito è gran parte merito suo. Non potevo trovare di meglio".

Parole importanti quelle del giocatore ionico, in vista della prossima gara, visto che il match in terra campana contro il Real Aversa è stato rinviato a data da destinarsi.