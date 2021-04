Parma-Milan 1-3: rossoneri verso la Champions, ducali direzione B

Il Milan di Pioli continua la sua corsa verso un piazzamento Champions battendo il Parma al "Tardini" per 3-1 nonostante l'espulsione, per eccessive proteste, di Ibrahimovic dopo un'ora di gioco.

I rossoneri vanno in vantaggio già all'8' con Rebic, servito da Ibrahimovic, e raddoppiano nel finale di tempo con Kessie. Nella ripresa, dopo 15', come già detto, lo svedese viene mandato in anticipo sotto la doccia dal signor Di Bello, arbitro dell'incontro. I ducali dimezzano lo svantaggio con Gagliolo e provano a pareggiare il match ma, in pieno recupero, è Leao a fissare lo score finale sull'1-3 per i ragazzi di Pioli.

Il Milan sale, quindi, a 63 punti avendo la certezza di tenere anche per questa giornata la seconda piazza in classifica. Il Parma, dal canto suo, resta fermo a quota 20 punti e vede allontanarsi l'obiettivo permanenza in massima serie.

IL TABELLINO

LA CLASSIFICA