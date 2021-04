Cavese, Maiuri: "Dobbiamo combattere, giochiamo da uomini"

Mister Maiuri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Teramo: "Il risultato di mercoledì è una grossa botta, inutile nascondersi. Se vogliamo tentare il possibile non possiamo cedere a livello caratteriale, non dobbiamo abbatterci ma avere le idee ben chiare.

La squadra ci tiene, ha un peso sulla coscienza per quello che è successo finora: mettiamo tutto da parte, dobbiamo credere nel massimo risultato, ne abbiamo le possibilità perchè la squadra ha capacità superiori a quello che dice la classifica.

Ci dobbiamo credere, la gara di domani può alimentare ancora quella fiammella e bisogna dare tutto per mantenerla accesa altrimenti parliamo di nulla.

Credo che la squadra domani avrà una grande reazione di orgoglio. Giochiamo da uomini, con coraggio e senso d'appartenenza perchè stiamo giocando in una piazza importante e per una società che non ci sta facendo mancare nulla"