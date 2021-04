Ultimora: rinviata Aprilia-Vastogirardi

La Lega Nazionale Dilettanti comunica che, a seguito della richiesta inoltrata dalla Società Vastogirardi, per cause di forza maggiore, la gara Aprilia - Vastogirardi, in programma domani 11 aprile 2021 e valida come 25ª giornata del girone F del Campionato di Serie D 2020/2021, è rinviata a data da destinarsi.

Con questa, sale a tre il numero delle gare rinviate valevoli per la 25ª giornata. In precedenza erano state rinviate le gare Montegiorgio-Vastese e Olympia Agnonese-Tolentino 1919.