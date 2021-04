Inter-Cagliari 1-0: nerazzurri verso il tricolore, sardi direzione B

L'Inter, nel lunch match della 30a giornata della Serie A, ha battuto, al "Meazza", il Cagliari per 1-0. A decidere il match è stata una rete di Darmian al 77'.

Match tutto sommato equilibrato quello andato in scena alla "Scala del Calcio": il Cagliari di Semplici ha retto all'urto della corazzata nerazzurra allenata da Antonio Conte fino a circa 10' dalla fine quando, come già detto, Darmian ha piazzato la zampata vincente indirizzando in maniera definitiva l'incontro. Inutile il forcing finale di Godin, ex della partita, e compagni che non sono riusciti a rimettere in parità l'incontro.

Con questa vittoria, l'Inter ritorna a +11 sul Milan secondo in classifica vedendo avvicinarsi sempre più il traguardo scudetto; il Cagliari, invece, scivola a -5 dal Torino quartultimo vedendo, quindi, allontanarsi l'ultima posizione utile per la salvezza.

