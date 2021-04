La Cavese rialza la testa, Teramo battuto

Dopo una serie di dieci sconfitte consecutive la Cavese risorge battendo il Teramo e tenta di dare un senso a questo finale di stagione.

Una prestazione solida della squadra di Maiuri che ha saputo soffrire e resistere agli attacchi avversari.

A decidere la gara è la rete di Matino dopo circa venti minuti quando il difensore risolve una mischia in area. Il Teramo attacca, soprattutto nella ripresa, ma la Cavese si difende con gli artigli e riesce a portare a casa la vittoria che mancava da febbraio.

Per alimentare le residue speranze per la salvezza i metelliani dovranno sperare in risultati avversi per le rivali Bisceglie e Paganese.