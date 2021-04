Sassuolo. De Zerbi: "Benevento ha qualità, ritrovo tanti affetti"

Mister Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani sera al "Vigorito" contro il Benevento, sua ex squadra. Queste le parole del tecnico neroverde:

L'ANDATA - Abbiamo vinto non meritatamente perché il Benevento meritava qualcosa in più nel secondo tempo ma questo non vuol dire che abbiamo rubato la partita. In inferiorità numerica ci siamo difesi con tanti uomini come fanno tante squadre contro di noi, anche in undici contro undici. Difendersi non è una vergogna, bisogna farlo bene e con attenzione ma il nostro Dna è diverso da quello del secondo tempo dell'andata perché nel primo tempo avevamo fatto bene ed eravamo stati impensieriti solo su calci piazzati.

LA GARA DA EX - Sicuro sarà una giornata diversa, gli affetti non vengono cancellati per una partita o perché si è avversari, ritrovo tante persone alle quali io e il mio staff siamo legate. Poi c'è la partita e si giocherà al 100% per vincerla perché, come a loro, anche a noi servono punti. E' sotto gli occhi di tutti la qualità del Benevento, il tipo di campionato che stanno facendo. Hanno una squadra tra le più esperte, parlo a livello di età, e hanno una rosa di qualità, tra le squadre che lottano per la salvezza, oltre al fatto che l'allenatore sta facendo un buonissimo lavoro e la classifica anche lo dimostra.

ASSENTI E PRESENTI - Locatelli, Muldur e Ferrari sono a disposizione e rientrano. Per gli altri dobbiamo vedere ancora l'allenamento di oggi. Non è ancora sicuro il rientro di Berardi, Defrel, sicuramente non quello di Caputo. Cerchiamo di capire come sta Bourabia e perdiamo Traore per squalifica, poi tutti gli altri sono convocabili.